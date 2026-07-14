Подсчитано количество летевших в направлении Московского региона беспилотников ВСУ

За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что большая часть дронов была нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве, добавил градоначальник.

13 июля стало известно об ударе беспилотников ВСУ по подмосковной Истре. Жертвами атаки стали трое человек, еще трое пострадали. В поселке Пионерский муниципального округа разрушены семь частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения.