Tasnim: на острове Киш около электростанции взорвались американские снаряды
Агентство Tasnim со ссылкой на заявление компании по обслуживанию водо- и электроэнергетики иранского острова Киш сообщает, что американские снаряды взорвались на территории острова рядом с электростанцией.
Заявление компании гласит, что после взрыва американского снаряда в непосредственной близости от водо- и электроэнергетической станции на острове Киш изменились некоторые технические параметры этих установок.
Отмечается, что ущерб, причиненный в результате взрыва, в настоящий момент расследуется экспертами компании.
Представители компании добавили, что при необходимости ряд энергоблоков станции выведут из строя для проведения ремонтных работ.