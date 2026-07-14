За день над регионами России, Азовским и Черным морями сбиты 252 БПЛА ВСУ

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение дня над регионами России, акваториями Азовского и Чёрного морей 252 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее средства противовоздушной обороны на подлёте к Москве уничтожили семь беспилотников.