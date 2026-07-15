Хегсет назвал Ираку условия для сотрудничества с США

Ирак для углубления партнерства с США должен утвердить свой суверенитет и разоружить связанные со страной ополченцев. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети X.

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По его словам, данные группировки ответственны за более чем 600 нападений на персонал США этой весной. Глава Министерства войны добавил, что Вашингтон ожидает от властей Тегерана, что они возглавят борьбу с Исламским государством (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

«Безопасный Ирак открывает путь к активному торговому и оборонному сотрудничеству», — написал он.

Ранее замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что меморандума о взаимопонимании по прекращению войны между Ираном и США больше нет. Он обвинил Вашингтон в нарушении всех своих обязательств в рамках мирного договора.