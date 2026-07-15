Зеленский обрушился с обвинениями на главу Минобороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился на главу Минобороны республики Михаила Федорова, обвинив его в провале реформы ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкомата). Его цитирует депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Зеленский сказал, что не может выбирать между [главкомом Воруженных сил Украины (ВСУ) Александром] Сырским и Федоровым. И сказал, что последний провалил реформу ТЦК», — написал нардеп.

По словам Железняка, украинский лидер аргументировал снятие Федорова с должности министра обороны и будущее назначение на этот пост действующего министра внутренних дел Игоря Клименко тем, что только Клименко сможет реформировать ТЦК.