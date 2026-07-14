Марочко: Буданов* на посту министра обороны не изменит ход СВО

Ожидаемое назначение главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на пост министра обороны Украины не повлияет на ситуацию на поле боя, но это "опасная рокировка", так как он сосредоточится на подготовке терактов. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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"Хочу отметить, что это весьма опасная рокировка, поскольку все мы прекрасно знаем, в чем замешан Буданов. Буданов открыто признавался в том, что он вел террористическую деятельность в отношении Российской Федерации, будучи главой СБУ (Служба безопасности - Украины - прим. ТАСС), также он причастен к атакам на Крымский мост и прочим террористическим действиям, которые были совершены в отношении высоких чинов Министерства обороны [РФ]. То есть устранение наших генералов - это тоже его рук дело. Он это даже не скрывал. Я думаю, что Буданов сакцентирует свое внимание на террористической деятельности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на ситуацию на линии фронта кадровые перестановки в украинском Минобороны не повлияют, поскольку войсками, как и раньше, продолжит руководить главком ВС Украины Александр Сырский.

"Сейчас ни один беспилотник на Украине не может выполнять боевые задачи без координации Объединенного штаба НАТО. Следовательно, весь этот ресурс перейдет под контроль Буданова. Поэтому, учитывая его прошлое и откуда он выходец - а он целиком и полностью ставленник западных спецслужб, - могу предполагать, что террористической деятельности будет больше", - добавил военный эксперт.

12 июля Зеленский объявил о намерении отправить в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Позднее Верховная рада большинством голосов поддержала это решение. Как заявила депутат украинского парламента Ольга Василевская-Смаглюк, Свириденко займет должность главы офиса Владимира Зеленского, нынешний же его глава - Кирилл Буданов - станет министром обороны.