Начальник отдела БПЛА 3-го пограничного отряда государственной пограничной службы Украины ликвидирован в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, речь идёт о подполковнике Юрии Цицике.

Источник также заявил, что уничтожение командного состава подразделений беспилотных систем ВСУ «идёт по плану».

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в зоне СВО ликвидировали замначальника штаба 11-го армейского корпуса ВСУ.