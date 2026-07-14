Зеленский рассказал о важном соглашении с Францией
Украина и Франция подписали важное соглашение в оборонной сфере.
Об итогах переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.
Зеленский также рассказал, что Киев закупит 16 самолетов Rafale. А украинские пилоты и механики начнут обучение во Франции.
Девять стран Европы решили создать для Украины систему ПРО
Зеленский прибыл во Францию 13 июля. В ходе встречи со странами-участницами «коалиции желающих» он обсуждал построение новой антибаллистической системы.