Армии двух постсоветских стран прошли по Парижу

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армии Молдавии прошли по Парижу во время парада в честь дня взятия Бастилии.

О проходе представителей молдавской национальной армии сообщает Минобороны республики, передает Newsmaker.

«Участие молдавских военных в одной из самых значимых военных церемоний Франции способствует укреплению сотрудничества между молдавской Национальной армией и вооруженными силами государств-партнеров», — сообщили в ведомстве.

Молдавию в Париже представляли военнослужащие из роты почетного караула. На параде также присутствовала президент республики Майя Санду.

Украину Владимиру Зеленскому, который находился на зрительской трибуне.

Во Франции день взятия Бастилии празднуется с 1880 года и является днем памяти о единстве французской нации. Поводом стала Великая французская революция 1789 года, которая завершила период абсолютной монархии.

Ранее еще один постсоветский лидер, президент Азербайджана Ильхам Алиев направил французскому лидеру Эммануэлю Макрону поздравление с днем взятия Бастилии. В письме он заявил о начале «новой эры» в отношениях Баку и Парижа после периода дипломатического кризиса, вызванного конфликтом в Нагорном Карабахе.