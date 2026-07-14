Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотников
Еще пять дронов Вооруженных сил Украины были сбиты над Московским регионом. Общее число уничтоженных беспилотников достигло 23.
Об этом во вторник, 14 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.
Утром Министерство обороны отчиталось, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над российскими регионами. Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО уничтожили 146 дронов ВСУ над регионами России в течение дня.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев тогда сообщил, что за ночь 13 июля в регионе три человека погибли, еще пять получили ранения. Над областью был сбит 81 вражеский дрон. После областная прокуратура открыла горячую линию для жителей, пострадавших в результате ночного удара Украины.