Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотников

Еще пять дронов Вооруженных сил Украины были сбиты над Московским регионом. Общее число уничтоженных беспилотников достигло 23.

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Об этом во вторник, 14 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны сбили пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города на своей странице в МАКС.

Утром Министерство обороны отчиталось, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над российскими регионами. Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО уничтожили 146 дронов ВСУ над регионами России в течение дня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев тогда сообщил, что за ночь 13 июля в регионе три человека погибли, еще пять получили ранения. Над областью был сбит 81 вражеский дрон. После областная прокуратура открыла горячую линию для жителей, пострадавших в результате ночного удара Украины.