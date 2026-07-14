Российские операторы БПЛА тараном уничтожили гексакоптеры ВСУ

На Краснолиманском участке фронта расчёты российских беспилотников группировки войск «Запад» перехватили тяжёлые летательные аппараты украинской армии. Для их нейтрализации операторы применили нестандартный приём – воздушный таран.

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По сведениям Минобороны РФ, вражеские гексакоптеры готовились нанести удар по опорным пунктам российских подразделений вблизи Красного Лимана.

Системы радиолокационного контроля зафиксировали их приближение, после чего к перехвату приступили специалисты подразделений БПЛА, действовавшие совместно с силами РЭБ и наземными наблюдательными постами.

Операторы скоростных FPV-аппаратов, получив точные координаты целей, совершили манёвр на перехват. Вместо применения штатных средств поражения они пошли на прямое столкновение с дронами противника, что позволило гарантированно сбить их в воздухе.