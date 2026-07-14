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Российские операторы БПЛА тараном уничтожили гексакоптеры ВСУ

Московский Комсомолец

На Краснолиманском участке фронта расчёты российских беспилотников группировки войск «Запад» перехватили тяжёлые летательные аппараты украинской армии. Для их нейтрализации операторы применили нестандартный приём – воздушный таран.

Российские операторы БПЛА тараном уничтожили гексакоптеры ВСУ
© Московский Комсомолец

По сведениям Минобороны РФ, вражеские гексакоптеры готовились нанести удар по опорным пунктам российских подразделений вблизи Красного Лимана.

Системы радиолокационного контроля зафиксировали их приближение, после чего к перехвату приступили специалисты подразделений БПЛА, действовавшие совместно с силами РЭБ и наземными наблюдательными постами.

Операторы скоростных FPV-аппаратов, получив точные координаты целей, совершили манёвр на перехват. Вместо применения штатных средств поражения они пошли на прямое столкновение с дронами противника, что позволило гарантированно сбить их в воздухе.