Охота в море: Россия пустила ко дну сухогрузы ВСУ

Вооруженные силы России в ходе серии ударов поразили два сухогруза, следовавших из порта Черноморск в Одессу.

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Как сообщили в Министерстве обороны РФ, атака была осуществлена силами ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.

Военная операция против инфраструктуры, задействованной в интересах украинских войск, продолжалась в течение всего дня. В частности, в порту Южный российские военные нанесли удары по ключевым объектам, обеспечивающим снабжение противника.

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В Минобороны подчеркнули, что в результате этих действий была уничтожена техника, используемая для нужд ВСУ. Помимо портовых сооружений, ликвидированы 12 грузовиков и бензовоз, предназначавшиеся для перевозки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.