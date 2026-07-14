Собянин сообщил об отражении атаки уже 18 направлявшихся к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще семь беспилотников, летевших на Москву.

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Об этом во вторник, 14 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города у себя в канале в МАКС.

В этот же день в Краснодарском крае в результате падения обломков украинских беспилотников пострадал один человек. В поселке Афипском после падения обломков беспилотника возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в результате масштабной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения.