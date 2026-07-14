Германии необходимо продолжать закупать американские вооружения, включая истребители, для того, чтобы противостоять якобы существующей российской угрозе.

Об этом заявил командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы Германии) Хольгер Нойманн, передает Politico.

«Если задача военно-воздушных сил или военно-воздушных сил НАТО состоит в том, чтобы быть готовыми как можно скорее, нам, возможно, придется закупать системы, имеющиеся в продаже... Развитие собственных возможностей требует времени. Сейчас у нас нет на это времени», — сказал он.

По словам Нойманна, такие системы могут не полностью соответствовать всем требованиям Германии, однако они могут стать «лучшим приобретением на ближайшие пару лет».

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Он также подчеркнул, что европейская оборонная промышленность располагает значительным потенциалом, но пока не способна развивать передовые технологии с той же скоростью, что и США.

Ранее Нойманн похвалил Вооруженные силы (ВС) России, отметив высокий уровень адаптивности российских военных к изменениям на поле боя.