Командование Вооруженных сил Украины для того, чтобы скрыть потери 101-й бригады теробороны в Сумской области, записывает погибших бойцов в дезертиры. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет РИА Новости.

По данным российских силовиков, на потери в соцсетях обратили внимание «родственники украинских националистов».

«Они жалуются на колоссальные потери подразделения в районе Уланово, которые командование бригады пытается скрыть, записывая военнослужащих в дезертиры», — пояснил источник издания.

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в районе Уланово

Ранее стало известно, что батальон «Черный сокол», располагавшийся в районе Большой (Великой) Рыбицы в Сумской области фактически утратил боеспособность. По данным российской группировки войск «Север», подразделение лишилось в том числе и заместителя командира роты и командира взвода тяжелых ударных БПЛА Ивана Трембовецкого.