Стало известно, как командование ВСУ скрывает огромные потери
Командование Вооруженных сил Украины для того, чтобы скрыть потери 101-й бригады теробороны в Сумской области, записывает погибших бойцов в дезертиры. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах пишет РИА Новости.
По данным российских силовиков, на потери в соцсетях обратили внимание «родственники украинских националистов».
«Они жалуются на колоссальные потери подразделения в районе Уланово, которые командование бригады пытается скрыть, записывая военнослужащих в дезертиры», — пояснил источник издания.
Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в районе Уланово
Ранее стало известно, что батальон «Черный сокол», располагавшийся в районе Большой (Великой) Рыбицы в Сумской области фактически утратил боеспособность. По данным российской группировки войск «Север», подразделение лишилось в том числе и заместителя командира роты и командира взвода тяжелых ударных БПЛА Ивана Трембовецкого.