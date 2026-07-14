Эксперт назвал сроки начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Противостояние на Ближнем Востоке осенью может перерасти в полномасштабную войну. Как сообщает «КП», об этом заявил востоковед, преподаватель Финансового университета Фархад Ибрагимов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон восстанавливает морскую блокаду Ирана. Стороны продолжают наращивать взаимные атаки. Штаты заявили о поражении десятков военных целей на иранской территории, а Корпус стражей исламской революции объявил об уничтожении ряда военных объектов США в Иордании, Бахрейне и Омане.

Ибрагимов отметил, что Трампу конфликт невыгоден, однако он несет пользу для американского глубинного государства, которое подталкивает президента США разобраться с Ираном.

«Тот факт, что Тегеран контролирует Ормузский пролив, означает его геополитическое доминирование на Ближнем Востоке, в то время как влияние Америки нивелируется в регионе», — заметил политолог.

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Эксперт добавил, что в ближайшей перспективе говорить о полноценном мирном соглашении между Вашингтоном и Тегераном не приходится, а обмен ударами продолжится. Ибрагимов считает, что к осени на Ближнем Востоке может начаться полномасштабная война, а американцы к тому моменту подготовятся и проведут «работу над ошибками».