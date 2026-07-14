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Эксперт назвал сроки начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Никита Бородкин

Противостояние на Ближнем Востоке осенью может перерасти в полномасштабную войну. Как сообщает «КП», об этом заявил востоковед, преподаватель Финансового университета Фархад Ибрагимов.

Эксперт назвал сроки начала полномасштабной войны на Ближнем Востоке
© Global Look Press

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон восстанавливает морскую блокаду Ирана. Стороны продолжают наращивать взаимные атаки. Штаты заявили о поражении десятков военных целей на иранской территории, а Корпус стражей исламской революции объявил об уничтожении ряда военных объектов США в Иордании, Бахрейне и Омане.

Ибрагимов отметил, что Трампу конфликт невыгоден, однако он несет пользу для американского глубинного государства, которое подталкивает президента США разобраться с Ираном.

«Тот факт, что Тегеран контролирует Ормузский пролив, означает его геополитическое доминирование на Ближнем Востоке, в то время как влияние Америки нивелируется в регионе», — заметил политолог.

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Эксперт добавил, что в ближайшей перспективе говорить о полноценном мирном соглашении между Вашингтоном и Тегераном не приходится, а обмен ударами продолжится. Ибрагимов считает, что к осени на Ближнем Востоке может начаться полномасштабная война, а американцы к тому моменту подготовятся и проведут «работу над ошибками».