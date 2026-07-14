"Очень мощные": Зеленский предупредил Францию о новых ракетах России

Владимир Зеленский в интервью телеканалу BFMTV заявил, что Россия якобы вскоре получит возможность запускать новые мощные баллистические ракеты на дистанцию до 5000 километров.

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"Действительно, у России есть очень мощные баллистические ракеты, и у них уже есть или скоро появится возможность запускать их на дальность 5000 километров. Это лишь вопрос времени", - заявил Зеленский.

Также он отметил, что у России есть ракеты, способные поразить любой европейский город.

Похваставшись достижениями украинского ВПК, Зеленский перечислил успехи в создании собственного вооружения и анонсировал разработку новой европейской системы противоракетной обороны, которую он назвал «противоракетным Lego». По его словам, в проекте участвуют восемь стран, включая Францию, Швецию, Италию и Норвегию. Зеленский рассчитывает, что система будет способна защитить Украину и Европу, будет дешевле американских Patriot и начнет действовать уже в 2026 году.

Заявления Зеленского вызвали скептическую реакцию в украинской прессе. Издание «Страна» напомнило, что Россия обладает межконтинентальными баллистическими ракетами, способными поражать цели на любом континенте, уже длительное время. Кроме того, журналисты указали на то, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» уже может применяться на расстояние 5000 километров.