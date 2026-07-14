Стало известно об отходе основных сил ВСУ из одного города

Основная сила украинской армии отошла из города Красный Лиман в ДНР, в нем остаются одиночные группы. Об этом сообщил начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" с позывным Кортес.

"Основная сила противника отошла, осталось там два-три человека в домах. И вот они сидят все, не знают, что делать. В домах прячутся, с гражданскими сливаются, то есть это все надо проверять, очень сильно фильтровать, и чтобы грамотную и правильную информацию подать командованию, это все нужно разведать, изучить и грамотно передать", - сказал он в видео, предоставленном Минобороны России.

Он отметил, что бойцы проделали в Красном Лимане большую работу, так как было очень много стационарных станций РЭБ противника, дронов-ждунов, которые находятся в засаде.

"Сейчас мы работаем абсолютно спокойно, то есть небо наше, мы спокойно можем с точки A в точку Б долететь беспрепятственно.

Мы находили "ждунов" противника, которые просто сидели на дороге, - пролетали, камеру вниз опустили, когда проводили разведку. Восемь "ждунов" было, они ожидали либо технику, либо нашу пехоту. Дроны были уничтожены", - рассказал Кортес.

Начальник разведки добавил, что бойцы относятся к службе не как к работе, а как к смыслу жизни. "У противника ничего не получится. У них нет такой мотивации, какая есть мотивация у нас. У них бизнес, у них наемники. А у нас идея, у нас понимание, у нас история", - заключил он.