Рада продлила военное положение на Украине

Верховная Рада Украины продлила военное положение ещё на 90 дней — до 2 ноября. Решение поддержали 313 депутатов. Об этом сообщает «Суспільне».

Накануне Владимир Зеленский внёс в парламент соответствующий законопроект. Документ предусматривает продление и военного положения, и всеобщей мобилизации.

Предыдущее продление было подписано 30 апреля — тогда срок действия обоих режимов установили до 2 августа.

Военное положение и мобилизация действуют на Украине с 24 февраля 2022 года и продлеваются каждые 90 дней.