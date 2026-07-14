Крупный концерн впервые поставил Украине боеприпасы с нового завода

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Ведущий германский оборонный концерн Rheinmetall начал поставлять Украине артиллерийские снаряды с нового завода в населенном пункте Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония).

"Rheinmetall впервые поставил Украине боеприпасы артиллерии из Унтерлюса. До этого поставки осуществлялись с других производственных точек Rheinmetall", - сообщили в пресс-службе концерна.

Точное количество уже поставленых снарядов не называется, в компании лишь указали, что речь идет о "нескольких десятках тысяч". Это более половины заказа, остальная часть боеприпасов будет поставлена до конца 2026 года. Говоря о снарядах, в компании отметили, что отправляют Украине "новейшую" модель RH1412, которую можно использовать на различных вооруженных системах калибра 155 мм.

Rheinmetall открыл новый завод по производству артиллерийских снарядов в Унтерлюсе в августе 2025 года. Тогда глава компании Армин Паппергер заявлял, что концерн намерен поставлять на Украину ежегодно 100-200 тыс. боеприпасов с этого завода.