Премьер Чехии призвал создать единую ПВО Евросоюза по образцу Airbus

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал создать единую систему противовоздушной обороны (ПВО) государств — членов Евросоюза, предложив проект «Europatriot» по аналогии с Airbus. Инициативу он озвучил на встрече «коалиции желающих» в Париже, призвав крупные страны ЕС договориться о совместном проекте.

© Московский Комсомолец

Бабиш отметил, что авиастроительная компания Airbus стала успешным примером европейской кооперации, объединив производителей из разных стран. Он предложил действовать по той же схеме и создать совместный европейский проект ПВО. По его словам, в первую очередь договориться должны Франция, Германия или Италия, а затем к проекту могут присоединиться другие государства-члены.

Инициатива прозвучала на фоне усиления дискуссий о необходимости укрепления европейской оборонной автономии. В последние годы страны ЕС активно обсуждают снижение зависимости от США в вопросах безопасности. Создание общей системы ПВО могло бы стать важным шагом в этом направлении.

В Париже инициативу встретили с интересом, но конкретных решений пока не принято. Во Франции и Германии обсуждают возможные форматы сотрудничества. В Италии также положительно оценили предложение, отметив, что необходимо проработать технические и финансовые аспекты.

Идея единой европейской ПВО обсуждается уже несколько лет. Проект «Europatriot» может столкнуться с бюрократическими препятствиями. В ЕС существуют разногласия по вопросам оборонного финансирования. Некоторые страны опасаются потери суверенитета в вопросах вооружений. Однако сторонники интеграции настаивают на необходимости совместных проектов.