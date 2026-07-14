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В США назвали украинский конфликт «войной роботов»

Газета.Ruиещё 2

Целые армии робототехники уже сейчас воюют на Украине, меняя устаявшийся ход боевых действий. Об этом пишет газета The New York Times.

В США назвали украинский конфликт «войной роботов»
© Газета.Ru

Издание отмечает, что помимо летающих беспилотников, которые ранее привлекли внимание всего мира, Украина и Россия сейчас все активнее применяют и наземных роботов.

Батальоны наземных роботов эвакуируют раненых военнослужащих, устанавливают мины и удерживают под огневым контролем территорию, говорится в публикации.

Были случаи, когда наземные беспилотные боевые машины в гуще боевых действий штурмовали и захватывали окопы противника. Автор статьи отметил, что еще недавно это казалось делом далекого будущего.

The New York Times указала, что конфликт на Украине дал сильный толчок развитию военной робототехники в первую очередь у противоборствующих сторон, но применение этих машин уже выходит за пределы СВО. Так, например, украинские разработки недавно использовались военными США в ходе войны с Ираном, добавил автор.