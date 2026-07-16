Расчёт «Козерога» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

В Минобороны России рассказали, что расчёт безоткатного артиллерийского орудия «Козерог» 810-ой отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем (БпС) уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ.

«В ходе выполнения боевых задач артиллерийская установка «Козерог», имитирующая работу БМ-21 «Град», отработала по лесному массиву, спровоцировав противника на запуск БПЛА для обнаружения места дислокации РСЗО. Воздушная разведка в это время вела непрерывное наблюдение за активностью врага, фиксировала места запусков БПЛА и передавала координаты на орудие Д-20, расчет которого оперативно наносил точные удары по выявленным целям», — указали в ведомстве.

Уточняется, что все цели были поражены, работа ведётся в штатном режиме.

Ранее расчёты «Града» уничтожили резервы ВСУ в Днепропетровской области.