На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу

Планы Украины по ударам новой ракетой FP-9, летные испытания которой могут состояться в текущем году, парируются усилением российской противовоздушной обороны (ПВО). С такой оценкой выступил Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал напомнил, что, согласно украинской компании Fire Point, новая ракета предназначена для доставки 800-килограммовой боевой части на дальность около 850 километров, что якобы «позволит поражать Москву, Санкт-Петербург, крупные военные штабы, логистические центры и энергетическую инфраструктуру с пусковых площадок на территории, контролируемой Украиной».

«Эта программа представляет собой один из самых амбициозных проектов, предпринятых украинской оборонной промышленностью с начала полномасштабных боевых действий в 2022 году», — пишет издание.

Согласно MWM, в настоящее время Россия располагает наиболее развитой в мире системой ПВО, которая, в частности, включает комплексы С-400, ракеты которых по ряду параметров превосходят западные аналоги.

«Ракеты 48Н6ДМ и более новая 40Н6 системы были разработаны для поражения целей на скоростях более 14 Маха, что позволяет им быстро набирать высоту для поражения баллистических целей, снижающихся с очень высокой скоростью. Это почти в три раза превышает скорость перехватчиков, запускаемых конкурирующей американской системой Patriot, и, таким образом, представляет собой особенно серьезную проблему для усилий Украины и ее стратегических партнеров по разработке ракет, способных обходить российскую систему противоракетной обороны», — заключает журнал.

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В июне издание «Инсайдер.UA» в Telegram со ссылкой на соучредителя Fire Point Дениса Штилермана сообщило, что Украина в ближайшее время ожидает запуск баллистической ракеты FP-9, которую можно считать аналогом изделия российского комплекса «Искандер-М».