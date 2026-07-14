Командира украинской бригады подозревают в похищении и убийстве двух жителей Киевской области

Украинские правоохранительные органы расследуют дело о похищении и убийстве двух братьев из села Калиновка в Киевской области. По данным издания «Страна.ua», к инциденту может быть причастен командир 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов, передают «Известия».

Как пишет издание, конфликт возник после того, как супруга комбрига пожаловалась на шум от мотоциклов, мешавший ей спать. После того как местные жители ответили на замечание грубо, Лучанов принял решение «наказать» их, направив в село группу военнослужащих со списком предполагаемых участников конфликта.

По версии следствия, братьев вывезли в Полтавскую область, где пытали, убили и тайно захоронили. После эксгумации тел были задержаны несколько военнослужащих, включая командира батальона Алексея Довголенко. Их отправили под стражу на 60 суток.

Сам Лучанов покинул расположение части и был объявлен в розыск. Его имя также появилось на сайте «Миротворец». Владимир Зеленский сообщил, что количество задержанных по делу достигло десяти человек. Следствие продолжается.