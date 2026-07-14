Ирландский журналист Чей Боуз заявил о серьезных последствиях утренних ударов российских войск по Киеву, отметив, что украинскую столицу окутал густой дым.

Он раскритиковал западные медиа за попытки скрыть реальное положение дел на фронте и на территории Украины.

«Этим утром после тактических российских ударов Киев покрыт дымом. Западные традиционные СМИ будут уверять вас в том, что Украина одерживает верх», — написал Чей Боуз в своем аккаунте в X.

Ранее Министерство обороны РФ официально сообщило о проведении групповых атак по военным заводам в Киеве, а также по объектам в порту Южный Одесской области, где осуществлялась перевалка горюче-смазочных материалов. По данным военного ведомства, в результате ударов высокоточным оружием и беспилотниками были поражены танкер и сухогруз, используемые противником в военных целях.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские войска успешно преодолевают системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины, что позволяет уничтожать любые цели в глубине территории страны.