Ирландский журналист поразился происходящему в Киеве после удара
Ирландский журналист Чей Боуз заявил о серьезных последствиях утренних ударов российских войск по Киеву, отметив, что украинскую столицу окутал густой дым.
Он раскритиковал западные медиа за попытки скрыть реальное положение дел на фронте и на территории Украины.
Ранее Министерство обороны РФ официально сообщило о проведении групповых атак по военным заводам в Киеве, а также по объектам в порту Южный Одесской области, где осуществлялась перевалка горюче-смазочных материалов. По данным военного ведомства, в результате ударов высокоточным оружием и беспилотниками были поражены танкер и сухогруз, используемые противником в военных целях.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские войска успешно преодолевают системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины, что позволяет уничтожать любые цели в глубине территории страны.