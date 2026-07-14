Вооруженные силы Украины стянули к линии фронта в Херсонской области беспилотные подразделения с иностранными дронами. Об этом рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, Киеву «нужно показать результат западным спонсорам», и именно с этим связана переброска БПЛА.

«На южное направление, к Херсонской области противник стянул беспилотные подразделения, подготовленных операторов, иностранные дроны, средства разведки и связи», - уточнил Сальдо.

Однако, по мнению губернатора Херсонской области, даже поддержка Запада уже не может помочь украинским военным, «они выдыхаются».

Напомним, что в конце сентября 2022 года в Херсонской области прошел референдум, и подавляющее число жителей поддержало предложение присоединиться к России. Украина не признала итоги голосования. При этом часть региона на правобережье Днепра, в том числе и сам город Херсон, остается под контролем украинских военных.

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13 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины ведут огонь среди жилых домов в Херсоне и используют местных жителей в качестве расходного материала, подвергая их смертельной опасности.