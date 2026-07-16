ВС РФ поразили склад с ударными БПЛА "Лютый" и "Лелека-100" в Киеве

Российские военные в ходе ночной атаки поразили склад хранения беспилотников предприятия радиоэлектронной промышленности "Киев-1". Об этом сообщило Минобороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что на этом заводе осуществляется сборка и хранение ударных БПЛА большой дальности самолетного типа АН-196 "Лютый", а также разведывательных беспилотников "Лелека-100". Кроме того, там хранятся комплектующие для БПЛА различных модификаций.

Также ВС РФ в ночь на четверг поразили промышленное предприятие логистической компании ПАО "Рапид" в Киеве.

На этом заводе собираются и хранятся БПЛА большой и средней дальности самолетного типа. Также там осуществляется хранение иностранных комплектующих (агрегатов) для их производства.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности наземного базирования.

Этой ночью российские военные также наносили удары по портовой инфраструктуре Одесской области.

Так, в портах "Одесса" и "Южный" были поражены объекты, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ. Кроме того, в порту "Одесса" поражены пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для снабжения ВСУ.

Также поражены сухогруз на переходе морем в порт "Черноморск", осуществлявший доставку грузов для ВСУ, и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный.