Появились подробности российского высокоточного удара по Киеву
Целью атаки Вооруженных сил России в Киеве стал завод «Радиоизмеритель», выпускающий электронику для ракет «Нептун», FP-7 и FP-9. Подробности высокоточного удара появились в сообщении Министерства обороны России в Telegram.
Отмечается, что предприятие является ключевым поставщиком компонентов электроники для этих ракет.
«Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения», — добавили в Минобороны.
Россия нанесла массированные удары по Киеву и Одесской области
Известно, что удар по Киеву был нанесен при помощи дальнобойного вооружения воздушного и наземного базирования, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов.