Появились подробности российского высокоточного удара по Киеву

Целью атаки Вооруженных сил России в Киеве стал завод «Радиоизмеритель», выпускающий электронику для ракет «Нептун», FP-7 и FP-9. Подробности высокоточного удара появились в сообщении Министерства обороны России в Telegram.

Отмечается, что предприятие является ключевым поставщиком компонентов электроники для этих ракет.

«Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения», — добавили в Минобороны.

Россия нанесла массированные удары по Киеву и Одесской области

Известно, что удар по Киеву был нанесен при помощи дальнобойного вооружения воздушного и наземного базирования, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов.