Мощный пожар начался в Киеве после атаки ВС России

Мощный пожар произошел в Киеве после ударов Вооруженных сил (ВС) России по ключевым промышленным предприятиям Украины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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По словам очевидцев, возгорание произошло в районе Дарницкого бетонного завода, который занимается производством фортификационных сооружений для украинской армии. В SHOT указали, что это один из крупнейших производителей железобетонных конструкций на Украине.

Также под удар российских военных попал машиностроительный завод, занимающийся ремонтом и модернизацией железнодорожных вагонов. В Святошинском районе Киева загорелось складское помещение. Кроме того, в зоне поражения, предварительно, оказался военный комиссариат Дарницкого района и соседняя от него АЗС. В этом районе находится в том числе сеть складских помещений, ремонтных и производственных цехов, которые используются для нужд ВСУ. Атака производилась беспилотниками «Герань» и баллистическими ракетами.

До этого президент России Владимир Путин пообещал «зеркальные» и более мощные ответы на удары ВСУ по территории РФ. По словам главы государства, противник уже чувствует это и «будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом».