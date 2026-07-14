Отражена массовая атака БПЛА на промзону Салавата

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своем канале в "Максе" о массовой атаке БПЛА на Салават. По его словам, в городе зафиксированы очаги задымления из-за падения обломков беспилотников.

"Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет", - поделился Хабиров.

14 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Балаклавском районе силы ПВО, военные и мобильные огневые группы сбили пять беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал.

Чиновник призвал жителей Севастополя придерживаться мер безопасности: покинуть открытые пространства, оставаться в укрытиях и беречь себя. Градоначальник отметил, что дроны уничтожают разными средствами поражения, в том числе из стрелкового оружия.

В ночь на 14 июля также продолжились налеты дронов на Москву. Перед полуночью столицу меньше чем за 15 минут безуспешно атаковали четыре БПЛА. После этого общее количество беспилотников, пытавшихся ударить по городу, составило 61.