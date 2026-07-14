12 российских моряков в течение недели пострадали от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по танкерам и гражданскому флоту в акватории Азовского моря, двое из них погибли. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат рассказал, что ВСУ развернули беспрецедентную по масштабам кампанию с использованием беспилотников против судов в Азовском море. Интенсивным налетам подверглись десятки лайнеров, перевозивших горюче-смазочные материалы.

По словам Мирошника, целью операции ВСУ стало блокирование морских путей доставки нефтепродуктов и топливная блокада южных регионов.

10 июля агентство Reuters писало, что из-за атак украинских беспилотников судоходство в акватории Азовского моря якобы частично приостановлено. В материале утверждалось, что эта мера сказалась на перевозках зерна и спровоцировала подорожание пшеницы.

Ранее российские военкоры заявили о возможном мощном ударе по украинской столице.