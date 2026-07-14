Пентагон назвал число военных США на Ближнем Востоке

В настоящее время на Ближнем Востоке находится свыше 50 тысяч американских военных. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

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«Американские вооруженные силы сохраняют бдительность, смертоносность и готовность», — говорится в заявлении.

CENTCOM заявил о завершении пятичасовой волны ударов по территории Ирана. «Вооруженные силы США успешно нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, включая Бушер, Шахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бандар-Аббас, чтобы еще больше снизить способность Ирана атаковать коммерческие суда», — указали в командовании.

Как отмечается в заявлении, Соединенные Штаты применили высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, ракетных и беспилотных объектов, а также морского потенциала.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту.