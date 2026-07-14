Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в районе Уланово
Командование скрывает колоссальные потери 101-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Отмечается, что родственники бойцов ВСУ жалуются в соцсетях на колоссальные потери подразделения в районе Уланово.
«Командование бригады пытается это скрыть, записывая военнослужащих в дезертиры», — уточнил источник.
Ранее бывший глава правительства Украины Николай Азаров (премьер-министр в 2010–2014 годах) заявил, что Украина за время конфликта положила в могилу уже 20 поколений своего народа.