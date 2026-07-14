КСИР заявил об уничтожении баз и складов США в Бахрейне

Элитные подразделения иранских вооруженных сил отрапортовали о нанесении массированного удара по американским военным объектам. Агентство Nour News опубликовало заявление КСИР, в котором утверждается об уничтожении целей на базе Эль-Джуфейр в Бахрейне.

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По версии Тегерана, в ходе комбинированной атаки ракетами и беспилотниками были поражены несколько складов с вооружением, центр спутниковой связи и здание, где непосредственно размещались американские военнослужащие.

Корпус стражей заявил о полном уничтожении перечисленных объектов. Ситуация в регионе Персидского залива продолжает оставаться крайне напряженной на фоне продолжающегося обмена ударами.

Официального подтверждения или опровержения информации со стороны CENTCOM на данный момент не поступало. Ведомство традиционно не комментирует оперативные заявления противника.

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