Марочко: ВС РФ уничтожают свыше 80% летящих на ЛНР дронов Киева

Российские системы ПВО и мобильные огневые группы уничтожают до 80% БПЛА противника, летящих на территорию Луганской Народной Республики для нанесения ударов. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Более 80% дронов противника наши военнослужащих сбивают. <…> Украинские боевики постоянно совершенствуются, они используют различные тактические приемы, у них постоянно модернизируются дроны, которые не подвержены нашим системам РЭБ (радиоэлектронной борьбы - прим. ТАСС). Приходится, как говорится, вручную, дедовским способом сбивать и обнаруживать данные беспилотные летательные аппараты. Но в целом, это очень неплохой результат. Конечно, есть еще к чему стремиться", - сказал он.

Марочко подчеркнул, что российские бойцы на данный момент "вполне справляются с теми вызовами, которые идут со стороны украинских боевиков".