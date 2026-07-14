Макрон призвал армию Франции готовиться к будущим войнам

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Вооруженные силы страны должны быть готовы к скорым войнам. Об этом он в понедельник, 13 июля, сказал в ходе традиционного обращения к военным накануне Дня взятия Бастилии.

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— Мы должны подготовиться к предстоящим войнам. Но необходимо понимать, что наша способность вести их будет зависеть от нашего положения сегодня. Именно сегодняшние войны мы должны выиграть, — заявил Макрон.

Обращение президента прозвучало в преддверии национального праздника Франции 14 июля, говорится в сообщении.

Страны Запада увеличивают военные расходы и все чаще заявляют о подготовке к возможному конфликту с Россией.

Об этом во вторник, 23 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

Ранее Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали попытки председателя Евросовета Антониу Кошты установить диалог с Россией. Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев объяснил, почему европейские страны, с одной стороны, опасаются упустить переговоры между США и Россией касательно Украины, а с другой — отвергают прямые контакты из Европы.