Украинские военнослужащие, остающиеся в Константиновке в Донецкой Народной Республике, испытывают нехватку продовольствия. Об этом сообщил ТАСС командир 2-го батальона территориальной обороны Южной группировки войск с позывным Татарин.

"Снабжают они их в основном в данный момент по воздуху. Это либо сбросы с FPV, либо одноразками. То есть непосредственно FPV садится с провизией на точку, ну, либо с "Бабы-яги". Такие посылки сразу уничтожаются. Ну, соответственно, противник испытывает чувство голода, их можно назвать обреченными юнитами", - сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 июля сообщил о полном освобождении Константиновки. Президент России Владимир Путин назвал освобождение Константиновки первым, но очень важным этапом в уничтожении ВСУ в славянско-краматорском укрепрайоне.