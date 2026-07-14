После того, как Васильевка перешла под контроль Вооруженных сил России, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще на протяжении недели сбрасывало провизию российским десантникам, принимая их за своих солдат. Об этом в беседе с ТАСС рассказал боец с позывным Макс.

«Командование [ВСУ] продолжало им делать сбросы [провизии] около недели, думали что там свои сидят», — поделился военнослужащий. ВС России освободили Васильевку 4 июля.

Ранее сообщалось, что российские военные на линии боевого соприкосновения лучше организовывают подвоз провизии и эвакуацию раненых.