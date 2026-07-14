Минобороны ОАЭ: Иран атаковал два танкера в Ормузском проливе

В южной части Ормузского пролива под удар попали два индийских танкера, передает Reuters со ссылкой на министерство обороны ОАЭ. В ведомстве заявили, что суда были поражены крылатыми ракетами Ирана в территориальных водах Омана.

При ударе погиб один член экипажа, еще восемь пострадали. Согласно пресс-релизу минобороны, на танкерах возникли пожары, но их удалось взять под контроль. ОАЭ осудили нападение как серьезное нарушение международного права и заявили, что могут ответить и принять необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности. С конца прошлой недели Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе.

В ночь на 14 июля президент США пообещал несколько серий "сильных ударов" по Исламской Республике и уведомил конгресс о возобновлении военных действий в регионе. На этом фоне Иран атаковал несколько судов, которые попытались пересечь пролив без его разрешения.