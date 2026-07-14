ВМС Британии сообщили об атаке на танкер в Индийском океане

Очередной инцидент на море зафиксирован вблизи Ормузского пролива. Танкер атаковали в 40 морских милях к северо-востоку от оманского порта Кальхат, информирует Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании.

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По словам капитана судна, удар пришелся в машинное отделение с правого борта. Характер снаряда и сторона, совершившая атаку, пока не установлены.

Несмотря на серьезное повреждение отсека, возгорания и разлива топлива удалось избежать. В заявлении UKMTO подчеркивается, что все члены экипажа находятся в безопасности, угрозы для окружающей среды нет.

В настоящий момент судно остается на плаву, обстоятельства случившегося выясняются. Ситуация в акватории продолжает оставаться взрывоопасной.