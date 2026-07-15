Раскрыты подробности столкновения российского флота с ВСУ в Черном море

Безэкипажные катера (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в Черном море при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Ланцет».

Подробности столкновения раскрыло Минобороны России в Telegram.

«Расчеты барражирующих боеприпасов "Ланцет" точно отработали по БЭКам противника в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Ведомство также показало кадры поражения цели, на которых видно момент попадания, сопровождающийся мощным взрывом.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ.

Российские войска регулярно отражают атаки надводных дронов ВСУ в Черном море. Так, ведомство отчиталось об уничтожении безэкипажного катера 13 июля. Кроме того, 8 июля стало известно об ударе расчетами барражирующих боеприпасов «Ланцет» по группе таких аппаратов.