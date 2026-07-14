Иран атаковал объекты США в Кувейте

Иран нанёс удары по американским военным объектам в Кувейте в ответ на атаки Вашингтона, сообщает Press TV.

По данным телеканала, иранская армия применила дроны для ударов по американским системам военной связи, топливным хранилищам, ЗРК Patriot, диспетчерской вышке и складу боеприпасов в Кувейте.

Кроме того, в публикации утверждается, что Военно-морские силы Ирана нанесли удар крылатыми ракетами по американскому военному кораблю.

Отмечается, что это стало ответом на ракетные удары США по нескольким военным объектам исламской республики.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал сильные удары по Ирану в ночь на вторник, 14 июля.

Он также допустил ликвидацию некоторых представителей нынешних иранских властей.