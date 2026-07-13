Военкоры рассказали о вероятности одного из самых мощных ударов по Киеву

Киев может оказаться под одним из самых мощных ударов за все время проведения специальной военной операции.

О такой вероятности сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«В ближайшие дни существует угроза масштабного комбинированного удара по Киеву и области. Среди возможных целей рассматриваются объекты государственного управления, военной инфраструктуры, энергетики, промышленности и транспортной сети столицы», — говорится в публикации.

Канал со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы указывает, что в Киевской области потенциальными целями могут стать Вышгородский гидроэнергетический комплекс, Вишневое, Обуховский район и населенные пункты к северу от столицы. В перечень повышенного риска также включены девять районов Киева.

Вероятно одновременное применение баллистических и крылатых ракет, а также большого количества ударных беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли детали ударов по Украины. В ведомстве уточнили, что российские военные атаковали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.