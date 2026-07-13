Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал ускорить производство средств ПВО для Украины.

© Global Look Press

Стармер заявил, что Лондон должен сделать всё, «чтобы обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны».

«Это включает в себя ускорение производства средств противовоздушной обороны, увеличение поставок из существующих запасов и поддержку украинских инноваций», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции по итогам встречи коалиции в Париже.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании выделит дополнительно £290 млн (около $380 млн) на проекты по восстановлению Украины.