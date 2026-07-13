Хуситы заявили об ударе по саудовскому аэропорту Абха

Йеменское движение мятежников-хуситов "Ансар Аллах" нанесло удар баллистическими ракетами и беспилотниками по международному аэропорту Абха в Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении сформированных радикалами вооруженных сил.

"В ответ на <...> саудовскую агрессию йеменские вооруженные силы (имеются в виду хуситы - прим. ТАСС) провели военную операцию, нанеся удар баллистическими ракетами и беспилотниками по международному аэропорту Абха", - указывается в тексте.

Повстанцы утверждают, что атака стала ответом на удары ВВС Саудовской Аравии по аэропорту Саны, целью которых якобы было "закрытие его для гуманитарных рейсов".

"Вооруженные силы (имеется в виду хуситы - прим. ТАСС) предостерегают все авиакомпании от полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Им следует отнестись к нашим предупреждениям максимально серьезно до тех пор, пока не будет снята блокада с международного аэропорта Саны", - подчеркнули мятежники.

В заявлении также выражается благодарность Ирану за "помощь в снятии блокады" с воздушной гавани захваченной хуситами Саны и выполнение гуманитарных рейсов.

Ранее Министерство обороны Йемена сообщило о нанесении удара по взлетно-посадочной полосе аэропорта Саны, чтобы предотвратить посадку иранского самолета. В ведомстве отметили, что хуситы запретили йеменской национальной авиации использовать воздушную гавань столицы, но при этом позволили иранскому борту "вторгнуться на территорию Йемена". Сформированное хуситами министерство иностранных дел расценило атаку как объявление войны и заявило об окончании этапа деэскалации. В свою очередь возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция проинформировала о перехвате баллистических ракет над югом королевства.