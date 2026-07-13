Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал учения военных «коалиции желающих» в ближайшее время.

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«Коалиция теперь располагает международными силами для Украины, готовыми к действиям... Приняли решение о проведении учений, которые состоятся в ближайшие месяцы», — цитирует его ТАСС.

По словам Макрона, эти силы будут развёрнуты в соседних с Украиной странах.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что «коалиция желающих» продолжила курс на эскалацию на Украине.