В Киеве заявили о начале выдачи разрешений на производство ракет Patriot

США начали выдачу лицензий на производство ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Об этом пишет газета Kyiv Independent со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

«[Начало выдачи лицензий] выводит этот вопрос за рамки политических заявлений», — подчеркнули собеседник.

При этом украинский чиновник выразил мнение, что этот процесс не займет несколько месяцев.

Ранее украинский эксперт назвал планы производства ракет Patriot маркетинговым ходом. Он указал на отсутствие необходимой инфраструктуры.