Раскрыто число ежемесячно мобилизуемых украинцев

На Украине ежемесячно незаконно мобилизуют более 2 тысяч человек, у которых есть отсрочки или брони от мобилизации.

Об этом рассказал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью YouTube-каналу «Разные люди».

«Мобилизуют около 2,1 тысячи человек ежемесячно незаконно. Сказал омбудсмен, что 7 процентов человек, которые каждый месяц мобилизуются, это люди, которые имеют отсрочку, бронь, другие основания. Они мобилизовываются», — сказал Разумков.

Он напомнил, что, по словам президента республики Владимира Зеленского, ежемесячно в стране мобилизуют 30 тысяч человек. Таким образом, в год незаконно мобилизуют около 26 тысяч украинцев.

Ранее Зеленский признал очень плохое отношение украинцев к военным.