Европа определилась с перехватчиком гиперзвуковых ракет Hydis

Европа создаст перехватчик Hydis гиперзвуковых ракет, который будет работать на твердотопливном ракетном двигателе. Об этом со ссылкой на компанию MBDA сообщает Defense News.

© Lenta.ru

По данным издания, перехватчик будет разработан для противодействия таким угрозам, как гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты и маневрирующие баллистические ракеты. Головной разработчик перехватчика — компания MBDA, твердотопливный двигатель для него создаст Avio.

Издание отмечает, что другой европейский проект по созданию перехватчиков гиперзвуковых аппаратов --Hydef — возглавляет немецкая оборонная компания Diehl Defence.

В ноябре обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт, сравнив масштабы производства российских вооружений со «штампованием сосисок», заявил, что модернизация ракетных комплексов «Искандер-М» позволила Вооруженным силам России обходить украинские системы противовоздушной обороны Patriot западного производства, в результате чего та почти прекратила свое существование.